Saar-Arbeitgeber laufen Sturm : Bund bringt Lieferkettengesetz auf den Weg

Berlin/Saarbrücken Deutsche Unternehmen sollen Menschenrechte und Umweltstandards bei ihren Zulieferern im Blick behalten. Wirtschaftsverbänden geht der Entwurf zu weit – auch aus dem Saarland kommt Kritik.

Lebensgefährliche Rohstoff-Minen in Afrika, zwielichtige Arbeitsbedingungen für Näherinnen in Asien oder Kinderarbeit auf Baumwollplantagen in Indien: Große deutsche Unternehmen sollen künftig verpflichtet werden, für die Einhaltung der Menschenrechte und Umweltstandards bei ihren Zulieferern zu sorgen. Verbraucher sollen darauf vertrauen können, dass keine mit Kinder- oder Zwangsarbeit produzierten Produkte angeboten werden.