Interview Marcel Fratzscher : DIW-Chef rechnet mit längerer konjunktureller Durststrecke

Berlin Die aktuelle Wachstumsprognose der Bundesregierung von drei Prozent ist nach Ansicht von Marcel Fratzscher in diesem Jahr kaum noch zu halten.

Die Corona-Krise hat im vergangenen Jahr tiefe Löcher in die deutsche Exportbilanz gerissen. Die Warenausfuhren brachen gegenüber 2019 um 9,3 Prozent auf 1204,7 Milliarden Euro ein, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Es war der stärkste Rückgang seit der weltweiten Finanzkrise im Jahr 2009 mit einem Minus von damals 18,4 Prozent. Auch wenn sich der Außenhandel zum Jahresende hin stabilisiert hat, bedeutet der massive Einbruch nach Einschätzung des Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, große Unwägbarkeiten für die weitere Konjunkturentwicklung.

In der Finanzkrise 2009 war der Exporteinbruch fast doppelt so stark wie 2020. Also ist aktuell tatsächlich alles nur halb so schlimm?