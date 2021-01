Kein Ergebnis im Saarland, in Rheinland-Pfalz und Hessen : Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie gehen weiter

Saarbrücken/Mainz Die Gewerkschaft IG Metall und die Arbeitgeberverbände der Metall- und Elektro-Industrie konnten sich nicht einigen. Eine Arbeitsgruppe der Tarifparteien soll nun Lösungen finden.

Die Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie im Saarland, in Rheinland-Pfalz und in Hessen sind am Mittwoch erneut ohne Ergebnis geblieben. Sie sollen am 18. Februar fortgesetzt werden. Warnstreiks sind erst nach Ablauf der Friedenspflicht vom 1. März an möglich.