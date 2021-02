Nach Angebot der Arbeitgeberverbände der Metall- und Elektro-Industrie : IG Metall Mitte droht mit Warnstreiks

Nachdem auch die dritte Verhandlungsrunde für die Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie ohne Ergebnis blieb, verschärft die Gewerkschaft den Ton.

Für die rund 380 000 Mitarbeiter der Metall- und Elektroindustrie im Saarland, in Rheinland-Pfalz und Hessen ist auch die dritte Verhandlungsrunde ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Die Arbeitgeberverbände der Metall- und Elektro-Industrie hatten zwar ein Angebot vorgelegt. Es sieht eine Nullrunde für das laufende Jahr, für das erste Halbjahr 2022 eine Einmalzahlung und für das zweite Halbjahr eine Tabellenerhöhung der Tariflöhne vor. Für die Gewerkschaft IG Metall ist das Angebot aber „völlig unzureichend“. Die Arbeitgeberseite bewege „sich lediglich in Trippelschritten in Richtung Zukunft“, sagte Jörg Köhlinger, IG-Metall-Verhandlungsführer und Leiter des Bezirks MItte. „Eine letzte Chance noch vor Ende der Friedenspflicht zu einem Ergebnis zu kommen, ist durch eine derartige Langsamkeit vertan worden.“ Er kündigte daher für den 1. März Aktionen an.