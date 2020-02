Katholische Kirche : Kardinal Marx hält Zölibat bei Priestern weiter für wichtig

Nürnberg Die katholische Kirche bleibt nach den Worten des Münchner Kardinals Reinhard Marx auf unverheiratete Priester angewiesen. "Es geht nicht um die Abschaffung des Zölibats, da bin ich nicht dabei", sagte Marx, der auch Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz ist, mit Blick auf aktuelle Debatten am Donnerstag in Nürnberg.

Marx erinnerte in seiner Predigt an die Gründung, die vom damaligen Münchner Kardinal Michael von Faulhaber angeregt worden war. Für Faulhaber sei es 1920 "außerhalb seiner Vorstellungskraft" gewesen, dass es einmal verheiratete Diakone geben könnte. Priester sollten sich daher auch heute nicht ängstlich an ihre Identität klammern, sondern mutig nach vorn schauen. Dabei erinnerte Marx an das Jesuswort: "Wer sein Leben retten will, wird es verlieren."