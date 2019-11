Verurteilter Doppelmörder : Kommt Jens Söring nach 33 Jahren US-Haft in die Eifel?

Richmond/Bitburg Der verurteilte Doppelmörder kommt nach Jahrzehnten frei und soll nach Deutschland abgeschoben werden. Eine Frau aus Bitburg hat dafür lange gekämpft.

Als „Deutsches Monster“ hat Jens Söring in den USA Schlagzeilen gemacht. 1990 wurde der Bonner Diplomatensohn wegen des Doppelmordes an den Eltern seiner damaligen Freundin zu zweimal lebenslanger Haft verurteilt. Die Leichen der Haysoms waren mit Dutzenden Messerstichen übersäht, ihre Kehlen von Ohr zu Ohr aufgeschlitzt. Die Tat ging als eines der brutalsten Verbrechen in die Geschichte des US-Bundesstaates Virginia ein.

Doch während der Deutsche im Gefängnis saß, gab es 6500 Kilometer östlich stets jemanden, der an seine Unschuld glaubte. Mehr als zehn Jahre lang hat die Bitburgerin Bernadette Faber für die Freilassung Sörings gekämpft. Sie hat Tausende Akten gewälzt, Unterschriften gesammelt, Gesuche an Politiker und Behörden geschrieben. Es waren Jahre der Frustration, der Enttäuschung, der Rückschläge. Bis jetzt. Denn nun ist Faber am Ziel. Söring, das meldeten US-Behörden am Montag, kommt frei. „ENDLICH!“, schrieb Faber bei Facebook.