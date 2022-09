Prozess um Erschießung von Tankstellen-Mitarbeiterin Idar-Oberstein : Tödlicher Maskenstreit: Anklage fordert lebenslange Strafe

Idar-Oberstein / Bad Kreuznach Trotz zwei Promille sei der Täter voll schuldfähig, so die Staatsanwaltschaft. Er habe den Tankwart stellvertretend aus Wut über Coronaschutz-Politiker erschossen.

Im Prozess um den tödlichen Schuss auf einen Tankstellen-Mitarbeiter im Streit um die Corona-Maskenpflicht fordert die Staatsanwaltschaft lebenslange Haft für den Angeklagten. Außerdem solle die besondere Schwere der Schuld festgestellt werden, sagte Oberstaatsanwältin Nicole Frohn am Montag in ihrem Plädoyer vor dem Landgericht Bad Kreuznach. Dann wäre eine Haftentlassung nach 15 Jahren ausgeschlossen.

Die Tat vor knapp einem Jahr in Idar-Oberstein sei das erste Mal gewesen, dass es in Deutschland im Zusammenhang mit den Corona-Maßnahmen zu tödlicher Gewalt gekommen sei, sagte Frohn. Das große Medieninteresse an dem Strafverfahren beweise, dass der Fall die Öffentlichkeit weiter bewege. In dem Prozess gebe es eine „eindeutige Beweislage“ für den Tatvorwurf Mord. Laut Staatsanwaltschaft soll der angeklagte 50-jährige Deutsche den 20 Jahre alten Tankstellen-Mitarbeiter am 18. September 2021 in Idar-Oberstein getötet haben, nachdem dieser ihn mehrfach auf die coronabedingte Maskenpflicht hingewiesen hatte. Die Mutter des Opfers ist Nebenklägerin. Das Plädoyer der Verteidigung wird für Freitag erwartet. Der Angeklagte hat vor Gericht den tödlichen Schuss auf den 20 Jahre alten Kassierer eingeräumt und gesagt, er könne sich die Tat bis heute nicht erklären.