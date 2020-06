Bundeskabinett verabschiedet Konjunkturpaket : „Mit voller Kraft“ aus der Corona-Krise

Berlin Das Bundeskabinett hat die Senkung der Mehrwertsteuer sowie Hilfen für Familien und Betriebe auf den Weg gebracht.

„Wir wollen aus der Krise raus mit voller Kraft“, sagte Finanzminister Olaf Scholz (SPD) nach der Kabinettsentscheidung. Nach seinen Angaben war der Gesetzentwurf wegen der umfangreichen Detailarbeit erst in der Nacht zum Freitag fertiggestellt worden. Mit dem Konjunkturpaket will die Regierung es laut Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) schaffen, „dass die Talsohle der konjunkturellen Entwicklung in der zweiten Jahreshälfte durchschritten wird“. Das sind die konkreten Gesetzesmaßnahmen:

Mehrwertsteuer: Von der Senkung der Mehrwertsteuer erhofft sich die Bundesregierung eine spürbare Ankurbelung des Konsums und damit eine zügige Belebung der Wirtschaft. Diese Steuer wird praktisch auf alle Waren und Dienstleistungen fällig. Der allgemeine Satz sinkt zum 1. Juli von 19 auf 16 Prozent, der ermäßigte Satz von sieben auf fünf Prozent. Ausdrücklich ausgenommen sind Tabakwaren. Nach Darstellung von Scholz hatten die Hersteller darum gebeten, weil aus ihrer Sicht der Aufwand für eine neue Etikettierung der Packungen den Nutzen nicht gerechtfertigt hätte. Die reduzierte Mehrwertsteuer gilt ohnehin nur für ein halbes Jahr. Am 1. Januar 2021 sollen wieder die alten Konditionen greifen. Auf diese Weise will man die Konsumenten zum Vorziehen größerer Anschaffungen wie etwa Autos oder teurer Haushaltsgeräte animieren. In der Zwischenzeit gehen dem Staat rund 20 Milliarden Euro an Einnahmen verloren.