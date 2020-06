Antidiskriminierungsstelle des Bundes verzeichnet deutlich mehr Beschwerden : Immer mehr Menschen fühlen sich ausgegrenzt

Berlin Im vergangenen Jahr haben sich deutlich mehr Bürger an die Antidiskriminierungsstelle des Bundes gewandt. Besonders viele Beschwerden gingen zum Thema Rassismus ein.

Einer Altenpflegerin wurde wegen ihrer Hautfarbe gekündigt. Ein Syrer bekam bei der Wohnungssuche zu hören, „Kanaken“ seien hier unerwünscht. Und in einer Schule musste ein Kind wegen seiner ethnischen Herkunft Beleidigungen eines Mitschülers ertragen, aber das Lehrpersonal ignorierte den Vorfall. Nur drei Fälle von insgesamt 3580 im vergangenen Jahr, die der Antidiskriminierungsstelle des Bundes von Betroffenen berichtet wurden. Die Zahl der Beratungsanfragen ist damit gegenüber 2018 um 3,6 Prozent gestiegen. Besonders drastisch fiel der Zuwachs bei rassistisch motivierten Vorfällen aus (plus zehn Prozent). Mittlerweile bezieht sich ein Drittel aller Anfragen allein auf diesen Bereich. Deutschland müsse mehr für die Gleichbehandlung tun, forderte der kommissarische Leiter der Bundesbehörde, Bernhard Franke, bei der Vorstellung des aktuellen Jahresberichts am Dienstag in Berlin.