CDU-Vorsitzende warnt : Kramp-Karrenbauer: Mehrwertsteuer-Senkung nicht verlängern

Berlin Heute will die Bundesregierung über die Senkung der Mehrwertsteuer entscheiden. Doch kurz vor dem Kabinettsbeschluss warnt die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer vor einer Verlängerung der Corona-Hilfsmaßnahme.

Das Bundeskabinett will diese und weitere Maßnahmen zur Ankurbelung der Konjunktur in einer Sondersitzung an diesem Freitag beschließen. CSU-Chef Markus Söder und SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hatten eine Verlängerung der Mehrwertsteuer-Senkung ins nächste Jahr hinein nicht ausgeschlossen - anders als Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Finanzminister Olaf Scholz (SPD).