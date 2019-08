Wettrüsten : Nordkorea feiert neues „supergroßes“ Waffensystem

Seoul/Washington Bei ihrem jüngsten Waffentest hat die selbst erklärte Atommacht Nordkorea nach eigenen Angaben ein „neu entwickeltes supergroßes“ Mehrfachraketenwerfersystem erprobt. Machthaber Kim Jong Un habe den Test am Samstag selber angeleitet und die Entwickler der Waffe gewürdigt, berichteten Staatsmedien am Sonntag.

In Südkorea wird spekuliert, Nordkorea könnte mit seinen Tests versuchen, die Oberhand bei neuen Verhandlungen mit den USA zu gewinnen. Trump zeigte sich „nicht glücklich“ über Nordkoreas jüngste Tests, spielte aber die Bedeutung herunter. Auf dem G7-Gipfel in Biarritz sagte er am Sonntag, er sei zuversichtlich, „dass Kim Jong Un, den ich gut kennengelernt habe, am Ende das Richtige tun wird“.