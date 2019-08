Nahost : Tote bei Luftangriff Israels in Syrien

Damaskus/Beirut Israel räumt einen Angriff gegen iranische Drohnen ein, die eine Attacke auf Israel zum Ziel gehabt haben sollen. Derweil schlagen israelische Drohnen im Libanon ein.

Bei einem israelischen Angriff auf Ziele nahe der syrischen Hauptstadt Damaskus sind Aktivisten zufolge mindestens fünf regierungstreue Kämpfer getötet worden. Nach Angaben des israelischen Militärs handelte es sich um einen Präventivschlag gegen iranische „Killerdrohnen“, die Ziele in Israels Norden angreifen sollten. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte meldete am Sonntag, unter den Opfern seien Anhänger der Iran-treuen Schiitenmiliz Hisbollah und ein iranischer Kämpfer.

Die israelische Armee greift immer wieder Ziele im benachbarten Bürgerkriegsland Syrien an, gibt dies jedoch nur selten offiziell zu. Die Bombardierungen richten sich Beobachtern zufolge gegen Kräfte, die mit dem Iran verbunden und in Syrien aktiv sind. Der Iran unterstützt Milizen, die an der Seite der Regierung kämpfen. Auch die libanesische Hisbollah-Miliz unterstützt die Regierungstruppen – und sieht Israel als Erzfeind an.