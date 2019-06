Seenotretterin verhaftet : „Sea-Watch“-Drama löst in Deutschland Empörung aus

Carola Rackete aus Kiel, deutsche Kapitänin des Rettungsschiffs „Sea-Watch 3“. Foto: dpa/Till M. Egen

Rom/Berlin Die Festnahme der „Sea-Watch“-Kapitänin Carola Rackete in Italien hat in Deutschland auf höchster Ebene Empörung hervorgerufen. Auch wenn es Rechtsvorschriften zum Anlaufen eines Schiffes im Hafen gebe, dürfe von Italien erwartet werden, „dass man mit einem solchen Fall anders umgeht“, sagte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Sonntag.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von afp