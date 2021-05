Beliebtes Diebesgut : Wenn Ortsschilder heiß begehrt sind

Springe Wacken, Bierbergen oder Ballern: Besondere Namen machen Ortsschilder zum Ziel von Langfingern. Dann muss Ersatz her. Darum dreht sich die tägliche Arbeit von rund 16 Firmen in Deutschland.

Wacken ist angesagt. Nein, nicht das Heavy-Metal-Festival – obwohl, das auch. Sondern das Ortsschild. Das gilt auch für Kalifornien und Brasilien, beide nicht jenseits des Atlantiks, sondern an der Ostsee gelegen. Was die Ortsschilder leichter erreichbar macht. Ebenso in Hodenhagen, Fickmühlen, Bierbergen – oder auch in Freiheit, einem Stadtteil von Osterode im Harz. Auch im Merziger Stadtteil Ballern wurden in den vergangenen eineinhalb Jahren mindestens zehn Ortstafeln geklaut. All diese Orte eint: Ihre Schilder werden mit Begeisterung gestohlen. Dann müssen neue her, wie auch Verkehrsschilder regelmäßig ausgetauscht werden. Jetzt stellt sich eine Frage, die der „Sendung mit der Maus“ würdig wäre: Wo kommen all die Schilder her?