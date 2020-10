Zeugen gesucht : Motorrad aus Hinterhof gestohlen

Merchweiler Bereits in der vergangenen Woche und zwar in der Nacht von Freitag, 23. Oktober, 19 Uhr, bis Samstag, 24. Oktober, 13 Uhr, wurde in Merchweiler ein Motorrad gestohlen. Das hat die Polizei jetzt mitgeteilt.

