Literaturpreise : Poesiepreis geht an Eugene Pstashevsky

Poesiepreis geht an Eugene Pstashevsky

Münster (epd) Der russisch-amerikanische Dichter Eugene Ostashevsky und seine Übersetzerinnen Monika Rinck und Uljana Wolf haben den internationalen Poesiepreis Münsters erhalten.

Der mit insgesamt 15 500 Euro dotierte Preis wurde für den Gedichtband „Der Pirat, der von Pi den Wert nicht kennt“ verliehen. Die Jury lobte die Sprachakrobatik und den Formenreichtum Ostashevskys. Der New Yorker Literaturprofessor ziehe virtuos alle Gattungsregister – vom Kinderlied über Traktat und Ballade bis zu HipHop und Rap. Die Übersetzerinnen Rinck und Wolf, selbst Trägerinnen bedeutender Literaturpreise, hätten Ostashevsky mit einem Höchstmaß an Geist und Witz die Tore der deutschen Sprache geöffnet, so die Jury.