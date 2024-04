TV-Tipp Packender Psychothriller „Blindspot“ im ZDF

Aber gleich die ersten Bilder kratzen an der perfekten Fassade: Eine düstere Wohngegend, einsames Parkdeck, Anara scheint in Todesangst vor jemandem zu fliehen. Sie setzt sich in ihr Auto, und dann kommt der Riss: Der Wagen wurde sabotiert, Anara rast ungebremst in eine Baustelle und landet im Koma auf der Intensivstation. Game over.