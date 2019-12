Literatur : Mit wachem Gespür für Gefühle

Saarbrücken Der Nordirland-Konflikt zieht sich wie ein roter Faden durch ihre Romane und Erzählungen. Das spürte man auch bei der Lesung der irischen Erfolgsautorin Mary O’Donnell in Saarbrücken.

„Haben Sie Fragen?“ Mary O‘Donnell guckt aufmunternd in die Runde. „Sie müssen nicht. Sie brauchen aber nicht schüchtern zu sein!“ Und weil man so nett gebeten wurde, traute sich dann doch noch der eine oder die andere, persönlich bei der irischen Erfolgsautorin nachzuhaken. Am Mittwoch gastierte Mary O‘Donnell in der Stadtbibliothek Saarbrücken, im Rahmen des „Irish Itinerary“, der bereits in den vergangenen Jahren bedeutende irische Schriftsteller und Filmschaffende wie Glenn Patterson, Claire Kilroy und den Oscar-nominierten Regisseur Lenny Abrahamson nach Saarbrücken geholt hatte. Der Irish Itinerary ist eine Kulturinitiative der EFACIS, der European Federation of Associations and Centres of Irish Studies; in Saarbrücken wird er vom Lehrstuhl für Britische Literatur- und Kulturwissenschaften der Universität des Saarlandes unter der Leitung von Professor Joachim Frenk in Kooperation mit der German-Irish Society Saarland und der Stadtbibliothek Saarbrücken organisiert.