Manfred Schneckenburger verstorben : Trauer um früheren Documenta-Leiter

Köln Der Kölner Kunstkurator und zweimalige Leiter der documenta, Manfred Schneckenburger, ist tot. Er starb am Dienstag, wenige Tage nach seinem 81. Geburtstag in Köln, wie der „Kölner Stadt-Anzeiger“ am Donnerstag berichtete.

