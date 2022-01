Faktencheck: Aussagen zu PCR-Tests sorgen für Debatten im Netz : Entlarven Fauci-Aussagen die Pandemie als Lüge?

Berlin Im Laufe der Corona-Pandemie gab es viele Missverständnisse über die Funktionsweise und Aussagekraft der PCR- und Antigen-Tests. Einige davon klärt der Immunologe und Leiter der US-Behörde für Allergien und Ansteckende Krankheiten (NIAID), Anthony Fauci, in einem Fernseh-Interview auf.

Als Begründung dafür, dass die Pandemie „hinfällig“ sei, werden im Netz zwei Aussagen von Fauci angeführt. Der NIAID-Direktor bestätige demnach, dass PCR-Tests keine lebenden Viren nachweisen könnten und dass „weder der Antigentest, noch der PCR-Test eine Aussage darüber treffen können, ob jemand ansteckend ist oder nicht“. In dem Interview im US-Fernsehsender MSNBC, auf das sich die Aussagen beziehen, geht es um neue Richtlinien der US-Seuchenschutzbehörde „Centers for Disease Control“ (CDC).

Über Antigen-Tests, die als Schnelltests eingesetzt werden, sagt Fauci: „Die Antigen-Tests haben keine wirklich gute Aussagekraft darüber, ob jemand ansteckend ist oder nicht.“ Wie etwa auch das Robert Koch-Institut (RKI) erklärt, haben sie tatsächlich nur eine bedingte Aussagekraft, sowohl was eine Infektion als auch die Ansteckungsgefahr angeht. Deshalb sollen positive Antigen-Tests mit einem PCR-Test bestätigt werden – was in Deutschland im Falle einer Quarantäne geschieht.

Die Aussagen in dem Fauci-Video sind also keine neuen Erkenntnisse. Und aus ihnen lässt sich nicht ableiten, dass keine oder keine Pandemie mehr vorliegt. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat am 30. Januar 2020 festgestellt, dass aufgrund von Sars-CoV-2 eine „Gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite“ herrscht (abgekürzt PHEIC). Am 26. Oktober 2021 hat die WHO erklärt, dass diese Einschätzung weiterhin gilt.