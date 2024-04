Unfälle Vermutlich sieben Tote bei Explosion an Stausee in Italien

Der genaue Hergang des Unglücks, das sich am Dienstag gegen 15.00 Uhr ereignet hatte, war auch am Tag danach noch unklar. Nach bisherigen Erkenntnissen brach bei Arbeiten an einer Turbine etwa 30 Meter unterhalb des Wasserspiegels Feuer aus, wodurch es dann zu der Explosion kam. Zeugen berichteten von einem lauten Knall, der auch in vielen Kilometern Entfernung noch zu hören war. Infolge der Explosionsschäden drang viel Wasser in das Gebäude ein, was die Bergungsarbeiten erschwerte. Anfangs stand das Kraftwerk auch in dichtem Rauch.