Pandemie : Corona hält Menschen von ärztlichen Vorsorgeterminen ab

Köln Wegen der Corona-Pandemie haben viele Bürgerinnen und Bürger offenbar Termine zur medizinischen Versorgung und Vorsorge aufgeschoben.

Viele Menschen hätten Termine zur Krebsfrüherkennung, Gesundheits-Check-Ups oder Zahnarztbehandlungen zunächst nicht wahrgenommen und auf später verschoben, teilte die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung am Donnerstag in Köln mit. Zu diesem Ergebnis kommt die aktuelle Befragung des Covid-19 Snapshot Monitorings (Cosmo) der Universität Erfurt, an dem die Gesundheitsbehörde beteiligt ist. Für die Umfrage wurden Daten von 1.001 Menschen im Alter von 18 bis 74 Jahren gesammelt.