Analyse : Digitalisierung ermöglicht Älteren ein gutes Leben

Berlin Die Digitalisierung macht um die ältere Generation keinen Bogen. Den Begriff selbst dürften allerdings viele als sperrig empfinden. Und es liegt wohl auch in der Natur des Menschen, dass er in jüngeren Jahren eher für Technik zu begeistern ist als im Rentenalter.

Unvertrautes löst da häufig mehr Skepsis aus. Dennoch eröffnet die Digitalisierung gerade älteren Menschen große Chancen für ein gutes Leben. Sie stößt bei Älteren dann auf Interesse, wenn persönliche Vorteile erlebbar werden. Wenn sie etwa ihr Bahnticket auf elektronischem Weg kaufen können oder Lebensmittel, statt dafür in die City fahren zu müssen.

Ein von einer Expertenkommission erstellter Altersbericht im Auftrag der Bundesregierung, den Seniorenministerin Franziska Giffey (SPD) am Mittwoch in Berlin präsentierte, kam zu dem Ergebnis, dass von den rund 22 Millionen Menschen im Alter von 60plus immer mehr das Internet nutzen. Allerdings gibt es deutliche Unterschiede innerhalb dieser Bevölkerungsgruppe. Bei Beginn des Ruhestands greifen mittlerweile insgesamt gut 80 Prozent zu Laptop, Tablet oder Smartphone. Im Alter von über 70 Jahren geht die Nutzung aber deutlich zurück. Obendrein gibt es deutliche Geschlechterunterschiede. Zwar begeistern sich auch immer mehr Frauen für das Internet. Von den über 80-Jährigen, die es nutzen, sind aber nur 40 Prozent weiblich. Dabei liegt der Frauenanteil in dieser Altersgruppe insgesamt bei rund zwei Drittel.