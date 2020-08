Kommentar : Biden geht mit Harris auf Nummer sicher

Mit seiner Entscheidung, Kamala Harris zur Kandidatin für das US-Vizepräsidentschaftsamt zu machen, hat der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden Geschichte geschrieben, und er geht zugleich auf Nummer sicher.

Harris verfügt über so viel Erfahrung, dass der Spitzenmann weiß: Mit ihr wagt er keine Experimente. Doch das Entscheidende ist: Zum ersten Mal zieht eine der beiden großen amerikanischen Parteien mit einer dunkelhäutigen Frau auf dem Ticket ins Wahlkampffinale. Wobei Kamala Harris gleich für eine doppelte Premiere steht. Tochter eines aus Jamaika stammenden Vaters, ist sie die erste Afroamerikanerin, die das zweithöchste Staatsamt anpeilt. Das Einwandererland USA, in dem Trump bekanntlich die Zugbrücken hochziehen will – es sieht sich mit dieser Personalie nachdrücklich bestätigt in seinem Selbstverständnis.