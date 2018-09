Verfolgungsjagd an der Grenze

Am Dienstagmittag führten Beamte des Hauptzollamtes Saarbrücken im Grenzbereich zu Frankreich eine Standkontrolle durch. Plötzlich näherte sich der Kontrollstelle, aus Richtung Frankreich kommend, mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit, ein schwarzer 1er BMW. Der Fahrer wird nun gesucht. Laut Polizeibericht ignorierte der Mann deutliche Anhaltezeichen der Beamten und setzte seine Fahrt unbeirrt und mit gleichbleibend hoher Geschwindigkeit fort. Die Beamten konnten nur durch einen Sprung von der Straße vermeiden, von dem Pkw erfasst zu werden. Anschließend flüchtete der Fahrer in Richtung Lauterbach, wo das Fahrzeug dann ohne Insassen auf dem Paulinusplatz bei der Kirche gefunden wurde. Eine Zeugin beschrieb den Mann am Steuer wie folgt: dunkle Haare, dunkler Teint, Bart, große schmächtige Gestalt, bekleidet mit dunkler Hose und weißem T-Shirt.

Weitere Hinweise erbittet die Polizei in Völklingen, Tel. ( 068 98) 20 20.