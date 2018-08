später lesen Ausstellung „In the Cut“ Vortragsabend in der Saarbrücker Stadtgalerie Teilen

Im Rahmen der Ausstellung „In the Cut – Der männliche Körper in der feministischen Kunst“ sprechen am Freitag ab 18 Uhr die amerikanischen Wissenschaftler Rachel Middleman (California State University) und Richard Meyer (Stanford University) in der Stadtgalerie Saarbrücken.