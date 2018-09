Leusink, Gründer und Dirigent von The Bach Choir & Orchestra of the Netherlands, gilt als einer der bekanntesten Barock-Dirigenten des Landes. Er weist die Vorwürfe als haltlos zurück; der TV-Sender sprach nach eigenen Angaben mit 20 Musikerinnen. Sie hätten die Vorwürfe unabhängig voneinander bestätigt.