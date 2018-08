Nur die Rente steht im Fokus

Bei der Diskussion der Entwicklung der Renten geht es hauptsächlich ja darum, wie viele öffentliche Gelder aus den Bundes- und eventuell auch Länderhaushalten denn zur Absicherung des Rentenniveaus in die Rentenversicherung fließen müssen. Eine andere Verwendung dieser öffentlichen Gelder aus den Haushalten von Bund und Ländern, nämlich für die zur Zahlung der künftigen Versorgung für alle Parlamentarier und Beamten, wird in diesem Zusammenhang außen vor gelassen. Aus meiner Sicht sind auch hier die Entwicklung und die Finanzierung in gleicher Art zu prüfen. Wie viele Milliarden Euro sind dies bis 2025 oder gar 2040?

Jürgen Schneider, Völklingen