Haus : Balkonplanung mit Tücken

Bonn Von der Orientierung hängt ab, wie viel Sonnenschein es dort gibt, und welche Farben, Materialien und Pflanzen sich eignen.

Ständige Sonne ist für viele Menschen ein Traum. Doch die Hitze im Hochsommer kann auch eine Last sein. Daher sind Sonnensegel, Sonnenschirm oder eine Markise auf einem Südbalkon ein Muss. Ampelschirme werden häufig mit einem Ständer geliefert, der auf das Schirmgewicht abgestimmt ist. Bei Mittelstockschirmen sei dies nicht immer so, warnt der Tüv Süd.

Auf einem Südbalkon ist es empfehlenswert, viel Holz einzusetzen – als Möbel und als Bodenbelag. Denn Vollholz speichere eine angenehme Wärme und wird nicht so heiß wie Stein oder Metall, sagt Staffler. Eine Alternative sind Kunststoffmöbel mit Geflechtstruktur. „Oft gibt es sie in Anthrazit-Grau, Braun oder Schwarz“, sagt Ursula Geismann, Wohnexpertin und Geschäftsführerin der Initiative Furnier + Natur in Bonn. Auch wenn diese Farben eher Sonne anziehen, heize sich das Material nicht so schnell auf.