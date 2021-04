Tag der erneuerbaren Energien : Verbraucherzentrale rät zur Kraft der Sonne

Der Bund fördert Solaranlagen. Wie genau, das erklären Experten der saarländischen Verbraucherzentrale. Foto: dpa-Zentralbild/Z1017 Bernd W¸stneck

St Wendel Der „Tag der Erneuerbaren Energien“ findet am 24. April statt, also an diesem Samstag.

Jedes Jahr am letzten Samstag im April erinnert diese deutschlandweite Initiative an die Reaktorkatastrophe in Tschernobyl und stellt die Nutzung der nahezu unerschöpflichen Energien aus Sonne, Wind, Wasserkraft sowie Biomasse in den Vordergrund.

Mit den zunehmenden Sonnenstunden im Frühling startet die Saison für Solarthermie. „Sie ist eine bewährte umweltfreundliche Technologie, bei der zum Erwärmen von Trinkwasser und auch zur Heizungsunterstützung Sonnenwärme genutzt wird“, erläutert ein Sprecher der Verbraucherzentrale. Nahezu jede Heizung könne mit einer solarthermischen Anlage ergänzt werden. „Die Förderung von solarthermischen Anlagen ist vielfältig“, erklärt Christine Mörgen, Energieberaterin der Verbraucherzentrale. So vergeben das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) Zuschüsse und die Förderbank KfW bundesweit Kredite für den Einbau und die Erweiterung einer Solarthermie-Anlage in Bestandsgebäuden. Darüber hinaus entfalle auf die solarerzeugte Wärme die CO 2 -Abgabe, die seit Anfang dieses Jahres auf fossile Brennstoffe zu zahlen ist. Die Förderung durch das Bafa könne 30 Prozent und mehr der Kosten für einen Kauf oder die Installation einer Solarthermie-Anlage abdecken.

Info Beratungen im St. Wendeler Land Termine in St. Wendel, Umweltamt, können unter der Telefonnummer (0 68 51) 8 09 19 03 vereinbart werden. In Tholey, Rathaus, lautet die Telefonnummer: (0 68 53) 50 80. Zurzeit findet die Beratung überwiegend als Rückruf- beziehungsweise Online-Veranstaltung statt.

Dank der Bundesförderung für Energieberatung der Verbraucherzentrale können Eigenheimbesitzer, die sich für eine Solaranlage interessieren, zunächst eine unabhängige kostenfreie telefonische Beratung in Anspruch nehmen. „Außerdem besteht die Möglichkeit, dass ein Experte von der Verbraucherzentrale zu den Interessenten nach Hause kommt, um die örtlichen Gegebenheiten in einem Solar-Eignungs-Checks konkret zu beurteilen“, sagt der Sprecehr.

Bereits bestehende solarthermische Anlagen können mit einem Solarwärme-Check überprüft werden. Im Nachgang zum Check erhalten die Eigentümer einen Bericht mit Verbesserungsvorschlägen. Die Beratungen am Objekt kosten 30 Euro Eigenanteil.