Gartenmöbel : Putzen allein reicht nicht

Köln/Frankfurt Gartenmöbel leiden im Sommer unter der UV-Belastung. Im Frühjahr müssen sie für die neue Saison fitgemacht werden.

Wie sieht es denn derzeit auf Terrasse und Balkon aus? Sind die Stühle und Sofas schon in einem Zustand, dass man darauf sitzen will? Es wäre doch schade, wenn die ersten kostbaren warmen Mittagsstunden in der Sonne fürs Putzen und Herrichten herhalten müssten. Zumal es oft nicht nur ums Putzen geht, denn die meisten Möbel dürften im Herbst eingelagert oder mit einer Schutzfolie vor dem schlimmsten Dreck des Winters im Freien bewahrt worden sein. Aber die Sommersonne des vergangenen Jahres hat sie ausgebleicht, Regen hat Rost gebildet. Mit ein paar Tricks lassen sie sich nicht nur wieder herrichten. Sie können sogar aufgewertet werden.