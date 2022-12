Fußball-Weltmeisterschaft : WM 2022: Argentinien gegen Frankreich – wer wird Weltmeister?

Liveblog Doha Verfolgen Sie die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar in unserem Liveticker. Im Finale treffen Argentinien und Frankreich aufeinander. Krönt Lionel Messi seine Karriere?

Vom 20. November bis zum 18. Dezember spielen in Katar 32 Fußball-Nationalmannschaften bei der Weltmeisterschaft um den Titel. Die deutsche Nationalmannschaft ist nach der Vorrunde ausgeschieden – das zweite Mal in Folge seit dem Weltmeistertitel 2014. Auch bei der WM 2018 in Russland schied die DFB-Auswahl blamabel aus.