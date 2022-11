WM in Katar : Protest gegen DFB? Zuschauer mit Özil-Bildern und Mund-zu-Geste

Bei Deutschlands WM-Spiel gegen Spanien hielten mehrere offenbar katarische Zuschauer ein Plakat im Al Bayt Stadium hoch, das einen zwinkernden Özil zeigt. Dabei hielten sie sich den Mund zu.

Beim WM-Vorrundenspiel Deutschland gegen Spanien haben Zuschauer Bilder des früheren deutschen Fußball-Nationalspielers Mesut Özil in die Höhe gehalten. Außerdem hielten sich einige von ihnen im katarischen Al-Bait-Stadion den Mund zu. Damit spielten sie am Sonntagabend offensichtlich auf die Geste der DFB-Elf vor deren ersten WM-Spiel gegen Japan an. Mit der Geste hatte das Team am Mittwoch gegen das Verbot der „One Love“-Armbinde durch den Weltfußballverband FIFA protestiert.