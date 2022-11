Kolumne Katar – Die wüste Winter-WM : WM-Auftakt gegen Japan: Mit dieser Aufstellung könnte Deutschland starten

Meinung Wie reagiert Bundestrainer Hansi Flick auf den Ausfall von Leroy Sané? Wir haben uns Gedanken gemacht – und präsentieren unsere Wunsch-Aufstellung gegen Japan.

Mit dieser Aufstellung könnte Deutschland starten

Auf der Torwartposition gibt es keinen Überlegungsbedarf: Wenn Manuel Neuer gesund ist, spielt er – Ende der Diskussion. Vor dem Kapitän bevorzugt Flick das Spiel mit einer Viererkette. Wir schließen uns dieser Taktik an. In der Mitte steht Abwehrchef Antonio Rüdiger, der „Soldat“ von Real Madrid, als zweiter Innenverteidiger hat für uns Nico Schlotterbeck die Nase vor seinem Dortmunder Vereinskollegen Niklas Süle. Als rechter Außenverteidiger darf Jonas Hofmann ran – der vielseitige Mönchengladbacher hat in der Nationalmannschaft schon oft bewiesen, dass er auf dieser Position spielen kann. Als linken Außenverteidiger geben wir dem Freiburger Christian Günter den Vorzug vor David Raum, dessen Auftritte in der Hinrunde bei seinem neuen Club RB Leipzig nicht gerade berauschend waren.