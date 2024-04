2. Liga Was SVE-Stürmer Dominik Martinovic von den Topstars gelernt hat

So entspannt und voller Glücksgefühle ist die SV Elversberg in dieser Saison in der 2. Bundesliga noch nicht von einem Auswärtsspiel nach Hause gefahren. Nach dem 4:3-Sieg am vergangenen Sonntag, beim bis dahin zu Hause noch ungeschlagenen FC St. Pauli, herrschte bei der SVE Ausnahmestimmung. „Vor dieser Kulisse zweimal einen Rückstand aufzuholen und dann am Ende noch zu gewinnen, ist einmalig. Ich hatte zudem noch das Glück, dass ich etwas zu dem außergewöhnlichen Sieg beitragen durfte“, gibt sich Dominik Martinovic bescheiden.