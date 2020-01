Torhüter bei Eintracht Frankfurt : Rönnow trainiert wieder, Trapp vor Rückkehr

Frankfurt Eintracht Frankfurts Torwart Frederik Rönnow ist am Dienstag wieder ins Training zurückgekehrt. Der dänische Nationaltorwart hatte sich im Spiel beim FC Schalke 04 am 15. Dezember bei einem Abschlag einen Sehneneinriss am rechten Oberschenkel zugezogen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa