Verstimmungen beim FC Bayern : Salihamidzic pfeift Flick zurück

Doha Bayern-Sportdirektor erteilt Wintertransfer von Leroy Sané eine Absage.

Das Telefon stand nicht still. Hasan Salihamidzic saß zwischen zwei Hecken auf einem weißen Plastikstuhl, begutachtete das Training und war immer wieder in Gespräche vertieft. Worum es ging? Nun, die Transfer-Steilvorlage hatte ihm Trainer Hansi Flick geliefert. „Man telefoniert ab und zu mal, das gehört zum Job dazu“, sagte Bayern Münchens Sportdirektor gelassen am Tag vor der Abreise aus dem Trainingslager in Doha.