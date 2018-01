Dieb klaut Motocross-Maschine

Unbekannte stehlen in der Bliesener Burgstraße eine Motocross-Maschine von einem Grundstück. Von red

() Am Montagnachmittag kurz nach 17 Uhr ist in der Burgstraße in Bliesen eine Motocross-Maschine geklaut worden. Bei dem Motorrad handelt es sich um eine nicht für den Straßenverkehr zugelassene Vollcross-Variante der Marke Kawasaki, Typ KX 125, in den Grundfarben schwarz und weiß. Das hat die Polizei mitgeteilt. Die Maschine war demnach hinter einem Anwesen im Freien abgestellt. Nach Angaben der Polizei hat der Bestohlene erklärt, durch einen sich einschaltenden Bewegungsmelder auf den sich anbahnenden Diebstahl aufmerksam geworden zu sein. Allerdings habe er, als er nachsah, nur noch hören können, wie das Motorrad in einer Seitenstraße gestartet und davon gefahren wurde.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Tel. (0 68 51) 89 80