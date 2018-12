später lesen Einsatz Feuer in der Kompostieranlage FOTO: Dirk Schäfer FOTO: Dirk Schäfer Teilen

(sara) Viel Arbeit hatten die Feuerwehrmänner am Sonntag in Oberlinxweiler. Dort stand die Kompostieranlage in Flammen. Wie Brandinspekteur Dirk Schäfer mitteilt, haben die Helfer mit Radladern das Kompostmaterial großflächig auseinander gezogen und abgelöscht. Von RED