Saar-Feuerwehr rückt nach Sturm 180 Mal aus

Die Polizei registrierte am Sonntag rund 130 Notrufe, die Feuerwehr musste 180 Mal ausrücken. In Nohfelden stürzte ein Baum auf eine Oberleitung, das führte zu Störungen im Zugverkehr.

„Fabienne“ richtete vor allem im Süden Deutschlands schwere Schäden an und forderte mindestens ein Todesopfer. Auf einem Campingplatz in Bayern erschlug ein umstürzender Baum eine 78 Jahre alte Frau, wie die Polizei in Bamberg mitteilte. In Baden-Württemberg wurde ein vierjähriger Junge lebensgefährlich verletzt.