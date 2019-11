Trierer Bistumsreform auf Eis : Bischof Ackermann nimmt Dekrete zur Bildung der XXL-Pfarreien zurück

Bischof Stephan Ackermann. Foto: dpa/Harald Tittel

Trier/Saarbrücken Der Trierer Bischof Stephan Ackermann hat am Dienstag die Dekrete zur Errichtung der ersten 15 XXL-Pfarreien im Bistum Trier aufgehoben. Ursprünglich sollten die so genannten „Pfarreien der Zukunft“, darunter im Saarland die Pfarreien Saarbrücken, Völklingen, St. Wendel, Tholey und Wadern, am 1. Januar 2020 ihre Arbeit aufnehmen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dik Stellvertretender Leiter Landespolitik/Region/Kultur

Ackermann begründete seine Entscheidung, den synodal begleiteten Reform-Prozess in seinem Sprengel auszusetzen, mit der Entscheidung der Kleruskongregation im Vatikan, die das Trierer Umsetzungsgesetz gestoppt und zur Beratung an den Päpstlichen Rat für Gesetzestexte gesandt hatte. Generalvikar Ulrich von Plettenberg erklärte, dass mit der Entscheidung Ackermanns auch etwaige Beschwerden von Katholiken gegen die Errichtungsdekrete Ackermanns überflüssig würden. Bistumssprecherin Judith Rupp erklärte der SZ, dass Ackermann am Wochenende mit einem geistlichen Wort an die Gläubigen den derzeitigen Stand der Reform erläutern werde. Dieses geistliche Wort solle über die Pfarrer und Pastoralen an die Katholiken verbreitet werden.