Weil Familie für viele das Wichtigste ist : IT-Unternehmen lockt mit Elternzeit bei vollem Gehalt

Böblingen Das auch in Deutschland tätige IT-Unternehmen Hewlett Packard Enterprise (HPE) bietet seinen Angestellten weltweit ab sofort eine sechsmonatige Elternzeit bei voller Weiterbezahlung. Das Angebot könne von Müttern und Vätern bei Geburt oder Adoption eines Kindes rückwirkend ab Mai in Anspruch genommen werden und gelte auch für gleichgeschlechtliche Partnerschaften, teilte der in Böblingen ansässige deutsche Ableger des US-Konzerns am Montag mit.

Die Initiative sei ein Beitrag zur Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben, hieß es von der Firma, die weltweit rund 60 000 und hierzulande rund 2100 Mitarbeiter beschäftigt. Der Personal-Geschäftsführer fürs Deutschland-Geschäft, Ernst Reichart, sagt, man wolle die Mitarbeiter für die Arbeit im Unternehmen motivieren, „indem wir ihnen helfen, ihre Karriere mit ihrem Familienleben in Einklang zu bringen“. Das gesetzliche Elterngeld in Deutschland beträgt maximal 1800 Euro netto pro Monat.