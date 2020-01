Zurzeit gibt es 299 Wahlkreise : Söder gegen Reduzierung von Wahlkreisen

München CSU-Chef Markus Söder hat Gedankenspiele in der CDU-Spitze über eine Verringerung der Wahlkreise massiv kritisiert. Eine Reduzierung sei undemokratisch und nicht akzeptabel, sagte er am Montag nach Angaben von Teilnehmern im CSU-Vorstand in München.

