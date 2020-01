Nöte von Schülern : Wenn Angst vor der Schule Kinder krank macht

München Zehntausende Schüler in Deutschland leiden unter Schulangst – und gehen häufig nicht zum Unterricht. Betroffene Kinder brauchen oft eine Psychotherapie.

Angst vor schlechten Noten, fiese Mitschüler, Stress – Schule kann für Kinder hart sein. Für manche ist es so schlimm, dass sie krank werden. Kopfschmerzen, Bauchschmerzen und Übelkeit können die Folge sein. Viele gehen dann gar nicht mehr zur Schule. Fachleute sprechen von Schulangst und Schulphobie. Für Schulpsychologen ist es ein alltägliches Thema. Etwa 3,5 Prozent der rund elf Millionen Schulkinder in Deutschland sind laut DAK-Kinder- und Jugendreport von Schulangst oder Schulphobie betroffen – Jungen etwas häufiger als Mädchen. Das hat aber nichts mit Schwänzen zu tun. Denn im Gegensatz zum Schwänzen wüssten Eltern in der Regel davon.

Schulphobie sei meist eine Trennungsangst und trete bereits ab der Einschulung auf, erklärt Astrid Holch, Oberärztin der Kinder- und Jugendpsychosomatik an der München Klinik Schwabing. „Die Schulangst bezeichnet die tatsächlichen konkreten Ängste in der Schule. Prüfungsangst, soziale Ängste, Ängste aufgrund von Leistungsüberforderung oder durch erfahrenes Mobbing in der Schule.“ Dass Schmerzen bei Kindern eine psychologische Ursache haben, ist nicht immer leicht festzustellen. „Anfangs gibt es eher unspezifische Zeichen – Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Übelkeit, vielleicht auch Rückenschmerzen – so dass es mal hier und mal da etwas gibt“, sagt Holch. Wichtig sei es für Eltern zunächst, ihr Kind ernst zu nehmen, so Andreas Oberle, Leiter der Sozialpädiatrie am Olgahospital Stuttgart.