Nach Vorstoß zur Kabinettsumbildung : Kramp-Karrenbauer trifft in Seeon auf CSU-Chef Söder

Kramp-Karrenbauer trifft in Seeon auf CSU-Chef Söder

CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer reist am Dienstag zur CSU-Klausur im oberbayerischen Seeon. Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Saarbrücken CDU-Bundeschefin Annegret Kramp-Karrenbauer wird heute bei der CSU-Klausur in Seeon erwartet. Wie begegnet sie CSU-Chef Markus Söder nach dem unabgestimmten Vorstoß zur Kabinettsumbildung?

Der bayerische Ministerpräsident hatte in der „Bild am Sonntag“ gefordert, die Bundesregierung mit „neuen und frischen Kräften“ zu verstärken. Am Montag legte Söder im oberbayerischen Kloster Seeon, wo sich die CSU-Landesgruppe im Bundestag drei Tage bespricht, noch einmal nach. Er sprach von einer „Zukunftsmannschaft“ und bekräftigte, bis Mitte des Jahres zu einem Ergebnis kommen zu wollen. Namen nannte er erneut nicht.