Bundesregierung stellt Plan für strukturschwache Regionen vor : Damit es Zuhause am schönsten bleibt

Damit es Zuhause am schönsten bleibt

Berlin Die Bundesregierung verspricht neue Hilfen für abgehängte Regionen, um gleichwertige Lebensverhältnisse zu schaffen.

Mit einem „Plan für Deutschland“ will die Bundesregierung für gleichwertige Lebensverhältnisse sorgen. Die Menschen müssten die Chance haben, überall dort zu leben, wo sie es wollten, sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) bei der Vorstellung des Papiers am Mittwoch in Berlin. Kernpunkt ist ein gesamtdeutsches Fördersystem für strukturschwache Gebiete.