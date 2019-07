Mögliche Kommissionspräsidentin : Kann von der Leyen liefern?

Es hat ein paar Tage gedauert. Aber an diesem Mittwoch entstand vor den Augen der Europa-Abgeordneten in Brüssel Stunde für Stunde mehr jenes Europa, für das Ursula von der Leyen als mögliche Kommissionspräsidentin stehen möchte.

Keines dieser Themen ist eine Überraschung. Aber die Fragen danach, die alle Fraktionen in unterschiedlicher Form stellten, blieben letztlich irgendwo zwischen Wunschzettel und Werbung in eigener Sache hängen. Denn von der Leyens größte Herausforderung, sollte sie an die Spitze der mächtigen EU-Kommission aufrücken, besteht in einem ganz anderen Punkt: Wie kann sie sicherstellen, dass die Mitgliedstaaten auch tun, was sie in Brüssel versprechen?