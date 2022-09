Live-Ticker zum Krieg in der Ukraine : Letzter Tag der Scheinreferenden in den von Russland besetzten ukrainischen Gebieten

Foto: dpa/Evgeniy Maloletka 18 Bilder Putins Krieg gegen die Ukraine – Fotos aus dem Kriegsgebiet

Liveblog Nach dem Ende der Scheinreferenden in den besetzten Gebieten der Ukraine am heutigen Dienstag steht ein rascher Anschluss an Russland bevor. Alle aktuellen Infos rund um den Ukraine-Krieg im Liveticker.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat am 24. Februar die Ukraine angegriffen. Der Kreml-Chef bewilligte einen entsprechenden Militäreinsatz. Zuvor hatte Putin die selbst ernannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk im Osten der Ukraine als unabhängige Staaten anerkannt.

Alle aktuellen Informationen zum Krieg in der Ukraine im Liveticker: