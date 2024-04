Russische Invasion Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage

„Alles was (der russische Präsident Wladimir) Putin anfasst, verwandelt sich in Ruinen“, sagte Selenskyj. Kiew werde jedoch alles tun, um die Stadt besser vor russischen Angriffen zu schützen. „Wir haben eine Lösung, um die Flugabwehr hier zu verstärken.“ Selenskyj appellierte zugleich an die internationalen Verbündeten, mehr für eine Stärkung der ukrainischen Flugabwehr zu tun - nicht nur in Charkiw.