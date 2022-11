Dringlichkeitssitzung wegen Krisenlage einberufen : Russische Raketen in Polen eingeschlagen – zwei Tote

Russische Raketen in Polen eingeschlagen – zwei Tote

Ukraine: Das Heck einer Rakete ragt in einem Wohngebiet aus der Erde (Symbolfoto). Foto: dpa/Evgeniy Maloletka

Przewodów Russische Raketen sind nach Angaben eines hohen US-Geheimdienstvertreters über die Grenze zum Nato-Mitgliedsland Polen geflogen. Es habe zwei Tote gegeben, hieß es.

Zuvor hatten polnische Medien berichtet, ein Geschoss sei in eine Getreidetrocknungsanlage in Przewodów eingeschlagen - einem Dorf nahe der Grenze zur Ukraine. Dabei habe es am Nachmittag zwei Tote gegeben.